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Аварийное отключение в электросети произошло в Евпатории

По данным Крымэнерго, на восстановление электроснабжения уйдет три часа.
Анастасия Бобылева 2024-08-11 23:42:38
© Фото: Henning Kaiser, dpa Globallookpress

В Евпатории произошло аварийное отключение электросети. Энергетики сообщили, что аварийная бригада работает над восстановлением электроснабжения, по их данным, на это уйдет около трех часов.

«Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: Евпатория. Работает аварийная бригада», - говорится в Telegram-канале предприятия Крымэнерго.

Ранее крупное отключение электроэнергии произошло в Бурятии, почти 127 тысяч человек остались без света. За три минуты электроснабжение было восстановлено.

#в стране и мире #Крым #электроэнергия #Электричество #Евпатория
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