Аварийное отключение в электросети произошло в Евпатории

В Евпатории произошло аварийное отключение электросети. Энергетики сообщили, что аварийная бригада работает над восстановлением электроснабжения, по их данным, на это уйдет около трех часов.

«Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: Евпатория. Работает аварийная бригада», - говорится в Telegram-канале предприятия Крымэнерго.

Ранее крупное отключение электроэнергии произошло в Бурятии, почти 127 тысяч человек остались без света. За три минуты электроснабжение было восстановлено.