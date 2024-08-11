Местные жители проявили героизм при атаке ВСУ на Курскую область

Как обычно, ударили по мирным. Первыми удар приняли населенные пункты Суджа, Рыльск, Курчатов, Большое Солдатское, Льгов. Террористы заходили малыми диверсионными группами, сначала сбрасывая с дронов взрывчатку на гражданские автомобили, затем подключали артиллерию и танки, в упор расстреливая, а затем обворовывая дома. Методично два с половиной часа украинский танк расстреливал Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь. Потом еще двое суток вокруг храма взрывались дроны. Какую стратегическую цель представляли собой монахи и прихожане - непонятно.

Уже известно, что в числе террористов есть грузинские наемники, французы, поляки, канадцы - весь интернациональный сброд, который сейчас обитает на Украине. Все с американским оружием. И если первые дни в Вашингтоне мялись и уходили от ответа на прямой вопрос - в курсе ли они украинской провокации - то к концу недели перестали стесняться и признались. Нанесение ударов в Курской области с применением американского оружия соответствует политике США, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

То есть, Вашингтон не просто был в курсе готовящейся атаки на территорию России, но заранее ее одобрил, и ее разработка велась под руководством натовских советников в Киеве. И тогда становится понятно, почему сразу после вторжения представители американского Конгресса прибыли в Киев - проконтролировать что Зеленский выполняет их план в полном объеме.

Первыми врага встретили наши пограничники и героически удерживали позиции, пока не прибыло подкрепление. Совместно с подразделениями Минобороны первая атака была отражена, однако позже попытки наступления со стороны боевиков продолжились.

Все последние дни в Курскую область перебрасывались дополнительные силы и резервы. В регион прибывают войсковые подразделения и тяжелая техника. На марше - установки «Град», «Камазы» с боеприпасами, гаубицы и зенитные установки. Ракетные войска и авиация, используя корректируемые бомбы, бьют по выявленным позициям украинских боевиков практически круглосуточно. Су-34 сбрасывают на противника ФАБы.

Курская АЭС работает в штатном режиме, там приняты дополнительные меры ядерной безопасности.

Со всей России в регион идут колонны с гуманитарной помощью. Вся страна принимает пострадавших и отправляет в регион врачей для помощи раненым.

Сейчас враг остановлен, продолжается работа по ликвидации боевиков. И, что важно, сами жители Курской области, несмотря ни на что, ничего не боятся и мужественно переносят все трудности.

Ситуация в Курской области требует мужества и собранности. Эти слова президент на неделе адресовал руководству региона, но по сути, они сейчас относятся ко всем.

О ситуации в Курской области - репортаж Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».