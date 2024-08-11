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Местные жители проявили героизм при атаке ВСУ на Курскую область

Всю неделю наше внимание было приковано к Курской области. Утром 6 августа ВСУ с тяжелой техникой пересекли границу и зашли на территорию наших приграничных поселков.
Владимир Рубанов 2024-08-11 21:41:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Как обычно, ударили по мирным. Первыми удар приняли населенные пункты Суджа, Рыльск, Курчатов, Большое Солдатское, Льгов. Террористы заходили малыми диверсионными группами, сначала сбрасывая с дронов взрывчатку на гражданские автомобили, затем подключали артиллерию и танки, в упор расстреливая, а затем обворовывая дома. Методично два с половиной часа украинский танк расстреливал Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь. Потом еще двое суток вокруг храма взрывались дроны. Какую стратегическую цель представляли собой монахи и прихожане - непонятно.

Уже известно, что в числе террористов есть грузинские наемники, французы, поляки, канадцы - весь интернациональный сброд, который сейчас обитает на Украине. Все с американским оружием. И если первые дни в Вашингтоне мялись и уходили от ответа на прямой вопрос - в курсе ли они украинской провокации - то к концу недели перестали стесняться и признались. Нанесение ударов в Курской области с применением американского оружия соответствует политике США, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

То есть, Вашингтон не просто был в курсе готовящейся атаки на территорию России, но заранее ее одобрил, и ее разработка велась под руководством натовских советников в Киеве. И тогда становится понятно, почему сразу после вторжения представители американского Конгресса прибыли в Киев - проконтролировать что Зеленский выполняет их план в полном объеме.

Первыми врага встретили наши пограничники и героически удерживали позиции, пока не прибыло подкрепление. Совместно с подразделениями Минобороны первая атака была отражена, однако позже попытки наступления со стороны боевиков продолжились.

Все последние дни в Курскую область перебрасывались дополнительные силы и резервы. В регион прибывают войсковые подразделения и тяжелая техника. На марше - установки «Град», «Камазы» с боеприпасами, гаубицы и зенитные установки. Ракетные войска и авиация, используя корректируемые бомбы, бьют по выявленным позициям украинских боевиков практически круглосуточно. Су-34 сбрасывают на противника ФАБы.

Курская АЭС работает в штатном режиме, там приняты дополнительные меры ядерной безопасности.

Со всей России в регион идут колонны с гуманитарной помощью. Вся страна принимает пострадавших и отправляет в регион врачей для помощи раненым.

Сейчас враг остановлен, продолжается работа по ликвидации боевиков. И, что важно, сами жители Курской области, несмотря ни на что, ничего не боятся и мужественно переносят все трудности.

Ситуация в Курской области требует мужества и собранности. Эти слова президент на неделе адресовал руководству региона, но по сути, они сейчас относятся ко всем.

О ситуации в Курской области - репортаж Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Украина #граница #Курская область #ВСУ #курская аэс #Рыльск #Суджа #Свято-Николаевский мужской монастырь
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