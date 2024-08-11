Авантюра ВСУ в Курской области только подстегнула наши силы в зоне СВО

«Это за Курск», - повторяет вслед за своим командиром с позывным «Диос» весь экипаж танка Т-90М 1-й Славянской бригады. Здесь, на подходах к Торецку, с закрытых позиций они фактически ровняют с землей опорники противника, расчищая путь для наступающих штурмовиков. Танк даже не выезжает - он выскакивает на позиции по несколько раз за день.

Летающий дрон-разведчик обнаружил опорный пункт противника. Это работа для танка Т-90М «Прорыв». По сути, все это время он находился в укрытии, Сейчас будет точечная работа - и снова назад, в укрытие.

Чтобы проломить хорошо укрепленные позиции противника, требуется настоящая ювелирная работа. В тесной связке с экипажем - оператор разведывательного дрона, корректировщик огня. Заскочив на позицию, танк имеет на все считанные минуты, пока его не засекла контрбатарейка противника.

Это корректировщик огня танка с позывным «Филя». Он наводит Т-90-й на цель и корректирует огонь, глядя на экран монитора. Точное попадание - это всегда еще и взрыв эмоций на наблюдательном пункте.

Сегодня, говорит командир танковой роты, у них особое настроение. Глядя на то, что происходит в Курской области, работать готовы без отдыха и остановки. Да и цель тоже особенная.

«Машина у нас выехала на точку. В том здании у нас находятся четыре иностранных военнослужащих НАТО. Наша задача - сложить то здание под фундамент, постараться», - рассказывает командир взвода танковой роты с позывным «Филя».

Даже на приличном расстоянии работа танка ощущается всем телом. Машина находится в нескольких километрах отсюда, а мы все равно слышим, как вибрируют стены и окна.

С тем самым «Диосом», командиром Т-90-го, мы пообщались после его возвращения. Свой первый боевой выезд, говорит он, совершил 24 февраля 2022 года. На СВО пошел в первых рядах, потому, что сам местный, дончанин. О том, кого выбивал только что из опорника, узнал от нас уже после того, как отработал.

«Противника накрывали. Он укрылся в этом здании, и поступил приказ его разобрать. По данным разведки, там НАТОвцы сидели. Лично не видел, но если сидели - значит, теперь не сидят», - говорит он.

По Торецку, который находится всего в нескольких километрах от Горловки и откуда все последние годы ВСУ обстреливали город, сейчас работают практически все стволы 1-й Славянской бригады. И никакие даже самые серьезные укрепления националистов там не могут выдержать мощнейших ударов танков и артиллерии.

Торецкое направление сейчас одно из самых активных. Позиции, которые находятся на окраине города, ВСУ строили еще с начала 2014 года.

Вот кадры объективного контроля. 130-миллиметровые снаряды орудия М-46 перепахивают подходы к Торецку. При таком огневом воздействии, говорят артиллеристы, бывает невозможно поднять голову - не то что выстраивать активную оборону.

Артиллерия начинает работать мгновенно, как только с переднего края, от штурмовиков, поступает задача пробить для них проход в укреплениях противника.

«Чем противник воюет? Противник воюет иностранным оружием в основном. Куча! Американского, бельгийского. Забирали полностью, бросали американские пулеметы крупнокалиберные в целлофане. Наши же ими и пользовались. Тут же целлофанчик снимали - и их же оружием их и долбили», - рассказывает штурмовик 1-ой Славянской бригады с позывным «Туман».

Сам он с Кубани, потомственный казак. В бригаду пришел добровольцем, именно в штурмовики. За террористическое нападение на мирные населенные пункты в Курской области, говорит он, ВСУ ответят. Здесь, на поле боя.

«По-мужски? Негодяи напали на мирный городок и убивают мирное население. Ведь там же не было никаких вооруженных частей. С кем они воюют? Они воюют с нами? Пусть идут к нам, пусть с нами воюют. Сейчас участилось в последнее время - сдаются. С нами, со штурмовиками, не хотят воевать», - рассказывает «Туман».

Очевидно, целью нападения на Курскую область было попытаться заставить российское командование снять войска с тяжелых для ВСУ направлений и перебросить под Курск. И таким образом остановить продвижение российских подразделений. Но это не сработало. Наши силы продолжают движение вперед практически по всей линии боевого соприкосновения.

Об итогах недели в зоне специальной военной операции смотрите в материале Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».