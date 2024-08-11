К 100-летию Суздаля историк рассказал, почему город зовут дедушкой

Главный праздник Суздаля, о котором известно уже далеко за его пределами - это, конечно, День огурца. Самый понятный и народный праздник. И отличный пример того, как какую-то свою местную особенность при желании можно раскрутить на всю страну, сделать брендом, символом и вокруг этого построить большую коммерческую и туристическую историю. Настоящий «гений места».

Когда и как на суздальской земле начали так активно выращивать огурцы - никто толком и не скажет. Но все знают: история эта давняя. Впрочем, здесь про что ни спроси - все уходит в глубь веков.

«В Суздале самые ранние огурцы были испокон веков. Да, есть речка Бескаменка. В феврале месяце люди косили камыш, делали мачты, закрывали огурцы. Во всей России огурцы только сажают, а из-за того, что они утеплили, здесь получали ранние огурцы», - рассказывает местный житель.

Понятное дело, что огурцы в банках - это святая святых. Но только в Суздале можно найти острый огуречный соус, лимонад из огурца, леденцы из огурца. Ну и, конечно, хит лета - это огуречное мороженое. Пахнет огурцом, на вкус - тоже огурец.

Но это, что называется, на поверхности. А что же на самом деле манит людей в этот крохотный по меркам страны городок? Почему едут сюда из Питера и Краснодара, из Мурманска и Москвы? И не просто едут на день-два, а приезжают и остаются. Порой навсегда.

Татьяна Григорьевна Орешкина в Суздале сегодня человек известный. Она православный гид Владимирской епархии. Ее походка, платье, украшения - как органичное продолжение всех этих пейзажей. Кажется, по-другому тут одеваться и невозможно. А когда-то...

«Я, конечно, москвичка. Конечно, я жила в Москве, трудилась в Москве, вся моя суть была в Москве и все годы прожиты там. Но вот так получилось, что, отработав достаточно много времени по основной профессии - 43 года, Суздаль я не могла все-таки выкинуть из своей памяти», - рассказывает она.

Первый раз в Суздаль Татьяна Григорьевна попала в 1974 году. Тогда у молодежи туризм, поездки по стране были самым модным хобби. Тогда же, в середине прошлого века, советская власть задумалась о том, как привлечь в страну интуристов. Интерес к Союзу был на пике, страна нуждалась с в валюте, и туристическая отрасль в этом плане открывала огромные возможности. Искали - где будет первый в Советском Союзе государственный туристический комплекс. Выбор был между двумя городами - Александров и Суздаль. Но в Александрове находились закрытые предприятия - значит, не вариант. Так волею судеб в 1967-м Суздаль и был включен в маршрут, который получил название «Золотое кольцо России».

«Я первый раз, проезжая по центральной улице, не могла поверить, что есть такой город. Это была осень, золотая осень, рябина, тишина необыкновенная, просто людей нет - и стоит город. До сих пор эта картина у меня в глазах. Ну вот Господь так устроил, что все люди, которые попадают в Суздаль, попадают в обаяние этого Суздаля», - рассказывает Татьяна Орешкина.

Сегодня семья Орешкиных живет в Суздале постоянно в настоящем купеческом доме XIX века. Его лишь внешне чуть подремонтировали, а так - все как при первых хозяевах. И здесь все так.

Городу тысяча лет только с момента первого дошедшего до нас упоминания в русских летописях. Согласно им, в 1024 году тут произошло восстание волхвов - языческих жрецов. Историки же утверждают, что вокруг Суздаля в курганах находятся древние захоронения еще дохристианской эпохи. Вот это Маджарский могильник, и тут находится, по версии историков, захоронение, которое датируется, возможно, VIII веком. То есть, Суздалю, получается, минимум 12 веков.

Наверное, только в Суздале в клубах дорожной пыли можно увидеть, как молодая, хрупкая женщина в ситцевом платье в пол командует группой асфальтоукладчиков. Но это же Суздаль - здесь даже с дорогой обращаться надо бережно. Каждый камень - история.

Алиса Бирюкова - мэр Суздаля. Родилась тут недалеко - во Владимире. С мамой-археологом с детства в Суздале на раскопках, так что бережное отношение к старине - это ее профиль.

Но первый вопрос - не про юбилей города, а про ее внешний вид. Это что, такая повальная мода у женщин в Суздале - одеваться как в XIX веке? Почему даже экскурсоводы на улицах в народных костюмах? Почему она, мэр, - не в строгом костюме, а в простом платье?

«Это очень удобно. Здесь даже лет 10 назад, когда отмечалось 990-летие Суздаля, была роздана ткань и местные жители пошили себе сарафаны и на городское шествие выходили в этих костюмах. Я сейчас шью себе платье - такой русский сарафан. Делают мне это люди, которые все хорошо знают про русский фольклор и про традиционные ткани и рисунки, орнаменты Суздальского ополья, про традиционную набивку. Самое правильная, мне кажется, для Суздаля одежда», - говорит она.

С историком Денисом Лапиным встречаемся в самом русском месте Суздаля - Музее деревянного зодчества, куда в советские времена для сохранения истории и привлечения туристов привезли деревянные постройки со всей Владимирской области. На холме - храм и часовня, от которых идет сельская улица с жилыми крестьянскими домами.

«Его иногда называют дедушка-Суздаль. Знаете, к деду приезжаешь - он такой ласковый, родной, ворчливый немного. Вот дедушка-Суздаль. Москва-матушка - такая бизнесвумен, такая матушка, такая деловая, жесткая, суетная такая, но детей любит, говорят москвичи. Господин Великий Новгород, а вот Суздаль - дедушка. Настолько древний, что даже значение его имени где-то там, за пределами истории», - говорит руководитель паломнической службы Суздальского благочиния Денис Лапин.

Суздаль 10 и 11 августа отметил свое тысячелетие. В преддверии юбилея мы отправились туда, чтобы посмотреть, чем живет сегодня старинный русский город, попытаться понять, в чем магия Суздаля и почему, отъехав от шумной столицы всего две сотни километров, словно на машине времени переносишься в прошлое.

Почему именно в Суздале рассказы про историю страны и становление русской государственности можно не только услышать из уст экскурсовода, но буквально увидеть и потрогать рукой. Почему люди, однажды посетившие Суздаль, возвращаются туда снова и снова.

И почему именно тут начинаешь чувствовать связь времен и понимать, что такое Родина. Обо всем этом - в сюжете Ольги Беловой.