Грязная Сена и фрик-шоу: скандальные моменты Олимпиады в Париже

Сегодня в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится церемония закрытия Олимпийских игр. Организаторы пообещали, что новая постановка будет более «традиционной», чем на открытии. При этом режиссером-постановщиком выступает все тот же Тома Жолли, который сочинил скандальную пародию на «Тайную вечерю».

Очень показательно, что Ватикан, хоть и спустя больше недели, все-таки осудил эту постановку, а вот американская Церковь Сатаны, напротив, этим действом осталась очень довольна. Ее представитель поблагодарил французов за такую церемонию.

Скандалы сопровождали Олимпиаду с самого начали и до сегодняшнего дня. Так, например, триатлонистам пришлось плавать в грязной Сене. Отравиться можно было не только водой. Спортсмены жаловались и на питание в столовых.

Также за время Игр было заведено 170 уголовных дел. Спортсменов обокрали на тысячи долларов, а зрителям продавали поддельные билеты.

Подробнее о скандалах, которые сопровождали ОИ-2024, смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».