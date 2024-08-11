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Грязная Сена и фрик-шоу: скандальные моменты Олимпиады в Париже

Уже сегодня состоится церемония закрытия ОИ-2024.
Диана Сирази 2024-08-11 18:04:30
© Фото: Marijan Murat, dpa, Global Look Press

Сегодня в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится церемония закрытия Олимпийских игр. Организаторы пообещали, что новая постановка будет более «традиционной», чем на открытии. При этом режиссером-постановщиком выступает все тот же Тома Жолли, который сочинил скандальную пародию на «Тайную вечерю».

Очень показательно, что Ватикан, хоть и спустя больше недели, все-таки осудил эту постановку, а вот американская Церковь Сатаны, напротив, этим действом осталась очень довольна. Ее представитель поблагодарил французов за такую церемонию.

Скандалы сопровождали Олимпиаду с самого начали и до сегодняшнего дня. Так, например, триатлонистам пришлось плавать в грязной Сене. Отравиться можно было не только водой. Спортсмены жаловались и на питание в столовых.

Также за время Игр было заведено 170 уголовных дел. Спортсменов обокрали на тысячи долларов, а зрителям продавали поддельные билеты.

Подробнее о скандалах, которые сопровождали ОИ-2024, смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Олимпиада #Париж #сена #скандалы #стад де франс
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