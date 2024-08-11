Глядя на то, как все сильнее расходятся позиции демократов и республиканцев по всем ключевым вопросам (и главное - по теме Украины), становится понятно: раскол в американском обществе все глубже и угроза гражданской войны все сильнее.

С Дональдом Трампом на выборы идет Джей Ди Венс. Его называют мини-Трампом. Он выступает против мигрантов и за традиционные семейные ценности. С украинскими попрошайками в свое время отказывался даже разговаривать.

Камала Харрис себе в вице-президенты позвала губернатора Миннесоты Тима Уолца. Он сторонник BLM и ЛГБТ-движений* (признано экстремистским и запрещено в РФ). Его самое яркое достижение на посту губернатора - что в школах Минессоты в туалетах для мальчиков зачем-то появились женские гигиенические принадлежности. Ну и, конечно, он ярый сторонник расширения помощи Украине.

Согласно опросам, 71 процент американцев просто не знает, кто такой Тим Уолц. Известен он разве что тем, что при нем в Миннесоте легализовали марихуану и аборты, приняли законы в поддержку ЛГБТ*.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Левитт назвала Уолц и Харрис «очень странными ребятами», которые поддерживают транс-переходы и химическую кастрацию несовершеннолетних.

Уолц успел попасть в скандал, который ударил по всем демократам. Он регулярно похвалялся своей службой в армии США, но журналисты выяснили, что он, по сути, бросил свой батальон и своих солдат, уйдя в отставку прямо перед отправкой подразделения в Ирак.

Тим Уолц, как и Камала Харрис, выступает за активное вмешательство в дела других стран и, соответственно, за поддержку Украины. Как и положено демократам, одобряет дальнейшие поставки вооружения. Два года назад, в 2022-м, подписал законопроект о прекращении инвестиций Миннесоты в Россию и Белоруссию. Вместе с группой губернаторов участвовал в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.

«Миннесота стоит с Украиной. Было честью услышать Зеленского из первых уст и заверить его в нашей непреклонной поддержке. Миннесота является гордым домом для многих украинских семей, и мы будем продолжать приветствовать и поддерживать украинских беженцев в нашем штате», - заявил Уолц.

В этом большом предвыборном марафоне беговые дорожки кандидатов и их команд направлены в противоположные стороны. Левые не сходятся с правыми ни в вопросах внешней политики, ни в определении истинных американских ценностей.

Трамп тоже выбрал себе вице-президента - сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Он выступает за раздел сфер влияния и резко против поддержки Киева. Вэнс даже требовал провести всесторонний аудит поставок оружия и финансов Украине.

«По Украине нам вообще нужно задать много вопросов. Первый из них - а какая у нас вообще цель? Вышвырнуть русских? Но мы сами признаем, что это стратегически невозможно. Мы не честны, мы не говорим правду американцам... Там одно из самых коррумпированных руководств в мире, они ведь не вернут нам все эти миллиарды!» - заявлял Вэнс.

Сегодня расклад между соперниками за президентское кресло пока не в пользу Трампа. Как показал опрос, Харрис поддерживает 42% американцев, Трампа - 37%. Причем Харрис опережает Трампа в четырех колеблющихся штатах - за них и идет основная борьба.

Впрочем, до самих выборов все успеет десять раз поменяться. 10 сентября кандидаты в президенты должны встретиться в эфире телеканала ABC News на теледебатах. Для Байдена такой «спарринг» с Трампом стал последним.

Америку лихорадит: каждое уважающее себя издание задается вопросами о том, что ждет страну после выборов. И многие приходят к выводу, что новая гражданская война не так уж невероятна.

Трамп традиционно обещает вернуть Белый дом, «словно мощная лавина», и сделать Америку снова великой.

«Эти выборы превратятся в хорошую драку. А мы любим хорошую драку!» - заявляет Камала Харрис.

Что представляют собой кандидатские пары на президентских выборах в США и куда они собираются повести страну - смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.