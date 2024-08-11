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Политолог заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке

По словам Фархада Ибрагимова, чем дольше молчит Иран, тем выше шанс на полномасштабную войну.
Павел Ремнев 2024-08-11 16:43:27
© Фото: Irgc Official Webiste, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ответ Ирана на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке. При этом вероятность эскалации конфликта очень велика. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог и преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

«Шансы высоки, надо сказать, все равно все еще остаются, несмотря на то, что Иран молчит. Чем дольше он молчит в данном конкретном случае, тем выше шанс на полномасштабную войну», - отметил эксперт.

Также имеются и другие «заинтересованные игроки».

«Не забываем про фактор Турции, который тоже ищет повод с Израилем поссориться по полной программе. И Пакистан, который заявил недавно о том, что, если в Израиле думают, что у Ирана нет ядерного оружия, то пусть знают, что у их братьев в Пакистане это ядерное оружие есть. То есть это заявление очень опасное, очень страшное и могут привести к тотальной катастрофе», - добавил Фархад Ибрагимов.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Ближний Восток #Израиль #конфликт #Иран #ответ #ХАМАС #наш эксклюзив #полномасштабная война
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