Политолог заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Ответ Ирана на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке. При этом вероятность эскалации конфликта очень велика. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог и преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

«Шансы высоки, надо сказать, все равно все еще остаются, несмотря на то, что Иран молчит. Чем дольше он молчит в данном конкретном случае, тем выше шанс на полномасштабную войну», - отметил эксперт.

Также имеются и другие «заинтересованные игроки».

«Не забываем про фактор Турции, который тоже ищет повод с Израилем поссориться по полной программе. И Пакистан, который заявил недавно о том, что, если в Израиле думают, что у Ирана нет ядерного оружия, то пусть знают, что у их братьев в Пакистане это ядерное оружие есть. То есть это заявление очень опасное, очень страшное и могут привести к тотальной катастрофе», - добавил Фархад Ибрагимов.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».