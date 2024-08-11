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Мэра Инты в Коми арестовали за сговор при аукционе на ремонт дорог

Администрация города заключила 18 контрактов на сумму более 75,5 миллионов рублей. Работы не выполнили, деньги не вернули.
Владимир Рубанов 2024-08-11 15:11:09
© Фото: adminta.ru

Суд в Сыктывкаре арестовал мэра города Инты по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в СУ СК России по Республике Коми.

Следователи считают, что глава городского округа Инта в 2022 году поручил начальнику управления ЖКХ так подготовить аукционную документацию на муниципальные контракты по ремонту дороги, чтобы их выиграла определенная организация. И она их выиграла.

Администрация города заключила 18 контрактов на общую сумму более 75,5 миллионов рублей. Дружественная организация получила аванс в сумме более 31 млн рублей, но ничего не сделала и в одностороннем порядке отказалась от всех договоров. Деньги эта фирма не вернула.

Дело возбуждено по материалам региональных УФСБ и УЭБиПК МВД. Следователи закрепляют доказательную базу.

Должность главы городского округа Инта - руководителя администрации города занимает 44-летний Владимир Киселев, сообщается на официальном сайте города. Он занял этот пост в 2020 году. До этого, с 2016 года, Киселев занимал должность директора городского МКУ УЖКХ.

#в стране и мире #аукцион #Уголовное дело #Коми #сговор #ремонт дорог #Сыктывкар #злоупотребление полномочиями #Инта
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