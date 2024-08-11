Гладков напомнил о взрывоопасных «колокольчиках» в Шебекино

Белгородской губернатор Вячеслав Гладков напомнил о неразорвавшихся суббоеприпасах в Шебекино. После обстрелов со стороны украинских националистов в городе остаются так называемые «колокольчики», которые внешне могут не казаться опасными.

«Очень прошу взрослых и, особенно, детей обращать внимание», - написал глава региона в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что «колокольчики» нельзя трогать и поднимать. О них нужно сразу сообщать по телефону 112.

«Колокольчики» получили свое название за внешний вид. Они похожи на цоколь от электрической лампочки, но только с ленточкой.