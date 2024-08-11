Олимпийская чемпионка Галина Зыбина умерла на 94-м году жизни

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, одна из первых советских чемпионок, Галина Зыбина скончалась в возрасте 93 лет вечером 10 августа, сообщили в Комитете по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга.

«Ушла из жизни поистине легендарная спортсменка — чемпионка Олимпийских игр в толкании ядра 1952 года в Хельсинки, обладательница 13 рекордов страны, участница четырех Олимпиад, неоднократная чемпионка Советского Союза в метании копья», - говорится в сообщении комитета в Telegram.

В комитете также выразили соболезнования всем родным и близким легкоатлетки. В том числе некролог опубликовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который назвал Зыбину «деятельным и светлым» человеком и пообещал, что Петербург всегда будет ее помнить.

Позже появится информация о времени и месте прощания со спортсменкой, уточнили в комитете.

Зыбина, пережившая блокаду Ленинграда, была одной из первых советских чемпионок, обладательницей звания заслуженного мастера спорта СССР и патриотом своей страны.