Российские военные поразили три пусковые установки ЗРК Patriot

Российские военные в зоне специальной операции поразили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что также уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, ВС РФ поразили склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.