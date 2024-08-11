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Российские военные поразили три пусковые установки ЗРК Patriot

Также уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65.
2024-08-11 13:08:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные в зоне специальной операции поразили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что также уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, ВС РФ поразили склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Патриот #ЗРК #МО РФ #СВО
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