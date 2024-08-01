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В США впервые успешно провели операцию на зубах с применением ИИ

Компания-разработчик планирует повысить скорость и точность стоматологических процедур.
Глеб Владовский 2024-08-01 11:34:39
© Фото: Perceptive

Робот-стоматолог компании Perceptive провел первую в истории процедуру на зубах человека. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что аппарат в настоящее время способен выполнять одну функцию - опиливание зубов для предстоящей установки коронок. Всю эту операцию робот выполняет за 15 минут. Для сравнения: врач-человек обычно проводит два сеанса по два часа каждый на эту процедуру.

«Этот медицинский прорыв повышает точность и эффективность стоматологических процедур, а также демократизирует доступ к более качественной стоматологической помощи для пациентов с лучшим клиническим результатом», - сообщил основатель предприятия доктор Крис Кириелло.

Как уточнили в Perceptive, основные операции выполняет роботизированная рука, оснащенная программным обеспечением на основе ИИ.

Гендиректор также выразил уверенность в том, что нынешняя система будет модернизироваться, а также в разработке новых новаторских решений.

#в стране и мире #робот #сша #стоматология #искуственный интеллект
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