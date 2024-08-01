Экипаж Ка-52М поразил украинскую пехоту в зоне спецоперации

Армейская авиация продолжает громить врага в зоне специальной военной операции. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил украинскую пехоту и укрепления в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Авиаудар был нанесен ракетами в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на аэродром.

Командир вертолета Виктор отметил, что его экипаж работает в паре с коллегами, которые летают на Ми-28. Удар, как уточнил он, наносился по площадному ориентиру.

Об успешном поражении всех указанных целей отчитался передовой авиационный наводчик. Весь полет, как уточнили в российском оборонном ведомстве, прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил боевиков ВСУ ракетным залпом с предельно малой высоты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.