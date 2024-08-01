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Украинский пленный рассказал, как колумбийские наемники бросили отряд

Пленный рассказал, что украинские военные 10 дней находились под обстрелами без еды и воды.
2024-08-01 10:52:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Колумбийские наемники бросили на позициях украинских военнослужащих, которые находились там 10 дней под обстрелами без еды и воды, после чего сдались в плен. Об этом сообщил пленный военнослужащий 144-й механизированной бригады ВСУ Виталий Поплавский в видео, предоставленном Минобороны России.

«Пришли колумбийцы. Один из колумбийцев забрал нас где-то в два часа ночи и привел на позиции, и на второй день они уехали, а мы остались и были там. Так мы 10 дней там и сидели, жрать не было, воды не было, все разбомбило», - рассказал пленный.

Уже 28-го числа зашли бойцы ВС РФ, украинцы сложили оружие и сдались. Поплавский рассказал о хороших условиях пребывания в плену. Российские военные относятся к пленным уважительно, обращаются с ними по-человечески.

В ходе беседы Виталий рассказал, что был мобилизован в сентябре 2023 года. Пленный считает, что поголовная мобилизация на Украине - это ненормально. Поплавскому больше 50 лет, в свое время службу проходил в СССР, присягу принимал на Балтийском флоте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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