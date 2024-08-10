Ивановские десантники совершили более 500 прыжков за одну тренировку

Десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ совершили более 500 прыжков с парашютом на площадке «Митино», сообщает Минобороны России.

Сперва пристрелочный прыжок с высоты 600 метров совершили опытные парашютисты-десантники для оценки обстановки и принятия решения о дальнейшем десантированием. На этом этапе также делают небольшие поправки на ветер.

Далее начинается массовое десантирование личного состава из самолетов Ан-2 на парашютных системах Д-10. Всего за день десантники совершили свыше 500 прыжков, из которых 100 стали для кого-то первым разом. Таким военнослужащим после в торжественной обстановке вручили значок парашютиста.

«Совершить прыжок для десантника -это преодолеть свой страх и себя. Больше было интересно, чем страшно», - поделился впечатлениями Дмитрий.

После приземления десантники отработали тактические действия по захвату объектов условного противника - было отработано скрытое выдвижение к объекту захвата на площадке приземления, выход на указанный рубеж и атака условного противника.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.