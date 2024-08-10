На Камчатке перевернулся вахтовый автобус с туристами. Об этом заявил глава краевого МЧС Сергей Лебедев. По данным министра, группа туристов была не зарегистрирована в МЧС – их везли в сторону Ключевской группы вулканов в Усть-Камчатском округе.

«Дорогие туристы, вам еще не надоело подвергать свои жизни опасности? Прошу вас - первым делом узнайте у организатора, зарегистрирована группа или нет? Запишите номер группы. Нет регистрации? Не водитесь с такими "дельцами". Они обязательно вас угробят», - написал Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Для вызволения туристов была организована спасательная операция силами МЧС. Помощь также оказали волонтеры – они развозили пострадавших и предоставляли свой транспорт. Туристов доставят в ближайший поселок Козыревск для оказания помощи. На данный момент почти все они в безопасности.