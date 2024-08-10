CBS: самолет Трампа совершил экстренную посадку

Самолет экс-президента США Дональда Трампа сменил курс и экстренно приземлился из-за технической неисправности.

«Самолет был вынужден отказаться от посадки в Монтане и приземлился в Биллингсе», - пишет RT со ссылкой на CBS News.

В администрации воздушной гавани уточнили, что при посадке не возникло «происшествий». После приземления Трамп сменил самолет и на другом частном борте вылетел в Бозмен. Там у него запланирован митинг.

Приземлившись в Биллингсе, Трамп не долетел до конечной точки маршрута, еще 150 миль, примерно 240 километров.