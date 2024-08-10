МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CBS: самолет Трампа совершил экстренную посадку

Борт вынужден был сменить курс из-за технической неисправности.
Ирина Егорова 2024-08-10 04:49:00
© Фото: Javier Rojas, Keystone Press Agency, Globallookpress

Самолет экс-президента США Дональда Трампа сменил курс и экстренно приземлился из-за технической неисправности.

«Самолет был вынужден отказаться от посадки в Монтане и приземлился в Биллингсе», - пишет RT со ссылкой на CBS News.

В администрации воздушной гавани уточнили, что при посадке не возникло «происшествий». После приземления Трамп сменил самолет и на другом частном борте вылетел в Бозмен. Там у него запланирован митинг.

Приземлившись в Биллингсе, Трамп не долетел до конечной точки маршрута, еще 150 миль, примерно 240 километров.

 

 

#Самолет #Трамп #Экстренная посадка #штат #борт #техническая неисправность
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 