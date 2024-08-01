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Пожарные ликвидировали горение на площади 300 «квадратов» в Краснодаре

Вызвавший службу МЧС владелец магазина в доме, где начался пожар, рассказал о первых минутах развития ЧП.
Дарина Криц 2024-08-01 00:47:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Краснодаре сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в жилом доме, его площадь составила 300 квадратных метров. Также в ведомстве указали, что удалось ликвидировать открытое горение на пожаре.

По уточненной информации, самостоятельно на улицу смогли выйти из здания около 40 жильцов. Предварительно сообщается, что пострадавших нет. Это же сказал и местный житель Александр.

«Я - владелец магазина. Там загорелось соседское помещение. Собственно говоря, я и вызвал пожарных. Сначала загорелась крыша, а пламя перекинулось на наше здание. Пострадавших нет, кроме нашей коммерческой деятельности», - поделился он.

Прежде уточнялось, что к ликвидации возгорания МЧС привлекло 60 специалистов и 18 единиц специальной техники. О возгорании сообщили в 21:02 по местному времени.

#пожар #МЧС РФ #Краснодар #наш эксклюзив #ликвидировать горение
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