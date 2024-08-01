Пожарные ликвидировали горение на площади 300 «квадратов» в Краснодаре

В Краснодаре сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в жилом доме, его площадь составила 300 квадратных метров. Также в ведомстве указали, что удалось ликвидировать открытое горение на пожаре.

По уточненной информации, самостоятельно на улицу смогли выйти из здания около 40 жильцов. Предварительно сообщается, что пострадавших нет. Это же сказал и местный житель Александр.

«Я - владелец магазина. Там загорелось соседское помещение. Собственно говоря, я и вызвал пожарных. Сначала загорелась крыша, а пламя перекинулось на наше здание. Пострадавших нет, кроме нашей коммерческой деятельности», - поделился он.

Прежде уточнялось, что к ликвидации возгорания МЧС привлекло 60 специалистов и 18 единиц специальной техники. О возгорании сообщили в 21:02 по местному времени.