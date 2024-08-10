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Бойцы ВС РФ накрыли «Подносом» позиции ВСУ в зоне спецоперации

Благодаря габаритам и весу минометы «Поднос» могут транспортироваться в разобранном виде.
2024-08-10 03:23:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 82-мм минометов «Поднос» группировки войск «Запад» по позициям ВСУ в зоне проведения СВО. На них видно как бойцы мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи, бронированные пикапы и живую силу ВСУ в зоне спецоперации.

 «Миномет у нас, наш добрый 82-й «Поднос», работает безотказно. Боекомплект у нас постоянно имеется. Также есть осветительные мины. Дайте только команду работать – будем работать», - отметил командир минометного расчета с позывным «Мэр».

Изначально разведка при помощи беспилотников выявила движение пикапов противника в направлении позиций ВСУ. Далее военнослужащие передают координаты, по которым минометные расчеты на дальности до 3-х километров, используя 82-мм боеприпасы, наносят удары. Таким образом, противник становится заблокированным на смену позиций.

«Расчету достаточно нескольких минут для приведения миномета к бою, после этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар. Расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно достать ее», - отметили в ведомстве.

В описании к кадрам сказано, что огонь минометов корректируется с помощью беспилотников - так достигается максимальная точность стрельбы. Габариты «Подноса» небольшие, поэтому его можно перемещать в разобранном виде расчетом из четырех человек. Миномет может стрелять на дальность до трех километров.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны России #миномет #ВСУ #спецоперация #поднос
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