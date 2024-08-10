Мурашко посетил раненных при обстрелах ВСУ в больнице Курской области

Министр здравоохранения Михаил Мурашко приехал в Курскую область и посетил в местной больнице раненных при обстрелах со стороны ВСУ жителей региона.

Глава Минздрава поговорил с раненой девушкой-врачом из состава бригады скорой помощи. Она рассказала, что совмещает работу с учебой в ординатуре. Скорая помощь попала под обстрел, когда ехала в суджанскую больницу за ранеными.

Мурашко поблагодарил девушку, в том числе и за то, что она работала во время учебы, и назвал это гражданским долгом.

7 августа дрон ВСУ ударил по автомобилю скорой помощи в Курской области. Погибли водитель и фельдшер. Девушка-врач была ранена.

Другая женщина, жительница Суджанского района, рассказала, что ВСУ стреляли по мирным жителям без колебаний. По одной из машин выстрелили из танка, другую атаковали уже когда она съехала в кювет.

Накануне в Минздраве сообщили, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области. 12 человек - в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям.