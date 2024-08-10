МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мурашко посетил раненных при обстрелах ВСУ в больнице Курской области

Глава Минздрава поговорил с девушкой-врачом скорой помощи, которая была ранена при ударе украинского дрона.
Владимир Рубанов 2024-08-10 22:20:21
© Фото: Минздрав России © Видео: ТРК «Звезда»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко приехал в Курскую область и посетил в местной больнице раненных при обстрелах со стороны ВСУ жителей региона.

Глава Минздрава поговорил с раненой девушкой-врачом из состава бригады скорой помощи. Она рассказала, что совмещает работу с учебой в ординатуре. Скорая помощь попала под обстрел, когда ехала в суджанскую больницу за ранеными.

Мурашко поблагодарил девушку, в том числе и за то, что она работала во время учебы, и назвал это гражданским долгом.

7 августа дрон ВСУ ударил по автомобилю скорой помощи в Курской области. Погибли водитель и фельдшер. Девушка-врач была ранена.

Другая женщина, жительница Суджанского района, рассказала, что ВСУ стреляли по мирным жителям без колебаний. По одной из машин выстрелили из танка, другую атаковали уже когда она съехала в кювет.

Накануне в Минздраве сообщили, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области. 12 человек - в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям.

#Украина #Курская область #ВСУ #Минздрав России #раненые #больница #Михаил Мурашко
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 