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Катер врезался в крейсер «Аврора» в Петербурге

Предварительно установлено, что капитан не справился с управлением. В результате происшествия никто не пострадал.
Ирина Егорова 2024-08-10 01:50:39
© Фото: mvdszfo, Telegram

В Санкт-Петербурге в акватории Невы катер врезался в легендарный крейсер «Аврора». Об этом сообщает RT со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. 

Предварительно, капитан маломерного судна не справился с управлением и катер «совершил навал на цепи крепления швартовых бочек корабля».

«В результате происшествия никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов нет. Повреждений нет», - уточнили в ведомстве.

При этом уточняется, что виновник «водного ДТП» скрылся с места инцидента, однако полиция установила его личность. Им оказался 45-летний петербуржец. Капитана маломерного судна доставили в отделение для установки всех обстоятельств произошедшего.

#Санкт-Петербург #нева #катер #капитал #крейсер аврора #навал
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