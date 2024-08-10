Катер врезался в крейсер «Аврора» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в акватории Невы катер врезался в легендарный крейсер «Аврора». Об этом сообщает RT со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Предварительно, капитан маломерного судна не справился с управлением и катер «совершил навал на цепи крепления швартовых бочек корабля».

«В результате происшествия никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов нет. Повреждений нет», - уточнили в ведомстве.

При этом уточняется, что виновник «водного ДТП» скрылся с места инцидента, однако полиция установила его личность. Им оказался 45-летний петербуржец. Капитана маломерного судна доставили в отделение для установки всех обстоятельств произошедшего.