За последнюю неделю подразделения группировки войск «Центр» значительно развили успех на Авдеевском направлении в ДНР. Войска уже продвинулись значительно дальше освобожденного в конце прошлого месяца Очеретино. За эти 7 дней «Отважные» выбили ВСУ из Тимофеевки, Новоселовки Первой, в группировке заявили об освобождении еще одного населенного пункта - Веселое.

«Как правило, мы практически ежедневно двигаемся вперед. Привязываем новые огневые точки. Работаем по противнику, по отступающим порядкам», - говорит старший офицер на батарее с позывным «Тобол».

Здесь массировано бьет по противнику не только артиллерия группировки «Центр», но и танки. Вот кадры объективного контроля фиксируют попадание в подконтрольную противнику лесопосадку. Позже станет ясно: попадание - точно в опорный пункт врага. Пленные военнослужащие ВСУ потом дадут такую оценку командованию, которое их бросило.

«Это не командование. Они просто кидают людей на мясо, вот так. Когда грузили нас в машины, сказали даже военники с собой не брать. Таких не просто расстреливать надо - закопать, и все», - говорит пленный военнослужащий ВСУ Сергей Корниевский.

Второй номер снайперской пары наблюдает за шагающим через поле боевиком. За ним уже летит пуля. Боевик сражен наповал. Снайперское дело, конечно, классика, но с учетом современных реалий боевых действий не перестает развиваться.

У снайперской пары с собой ничего лишнего. Первый номер - винтовка, второй - автоматическое оружие на случай столкновения противника на близких дистанциях. Сейчас снайперы готовятся к выходу. Идти им далеко - около 8 км. Чтобы подобраться к огневой позиции скрытно, естественно, никакой транспорт они не используют.

Все патроны «зарелоудены» - так говорит снайпер, когда каждый боеприпас он сделал вручную. Такая у этих профессионалов традиция. Большую часть рюкзака занимает боекомплект. Из пищи - минимальный необходимый набор.

«На задаче одного раза в день хватает. Покушали - и все. В дальнейшем - чисто попить. Тоже своего рода, наверное, привычка», - рассказывает старший разведчик-снайпер с позывным «Каир».

Впереди у них долгая работа, требующая сосредоточенности и терпения. Не двигаясь, наблюдать за противником, выжидать и только в конце стрелять. Но, как говорят в этой снайперской паре, в голове мысль, что чем эффективнее будет выполнена их задача, тем меньше помех у пехоты будет во время продвижения вперед.