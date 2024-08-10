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Знаменитый марафонец впервые в карьере остался без медали ОИ

На 20-м километре кениец Элиуд Кипчоге схватился за бок и вышел из гонки.
Владимир Рубанов 2024-08-10 18:35:14
© Фото: Andreas Gora dpa, Global Look Press

Кенийский марафонец Элиуд Кипчоге впервые в своей карьере не смог завоевать медаль Олимпиады, сообщает «360». 39-летний бегун мог стать единственным в истории спортсменом, кто трижды выигрывал марафон на Олимпийских играх, но сошел с дистанции.

Этот забег стал слишком сложным для бегуна из-за сложного рельефа и в силу возраста атлета. Кипчоге стартовал в группе лидеров, однако сдался перед отметкой в 20 км, схватившись за бок. Два километра он прошел пешком, и другие бегуны подбадривали его, рассказал спортсмен. Он добавил, что чувствовал любовь и уважение.

Сойдя с дистанции, Кипчоге снял кроссовки и отдал их болельщику, прежде чем сесть в служебный автомобиль. После забега марафонец сказал, что его одолели боли в спине, которые вынудили его остановиться, пишет Reuters.

На счету кенийца четыре из 10 самых быстрых результатов на марафоне в истории. Его личный рекорд 2:01:09 был установлен на Берлинском марафоне 2022 года.

Кипчоге - единственный человек, пробежавший марафонскую дистанцию 42,2 км меньше чем за два часа. Правда, этот рекорд 2019 года был неофициальным, потому что спортсмену помогали задающие темп помощники и это не были открытые соревнования.

В итоге золото в Париже взял Тамират Тола из Эфиопии. Бельгиец Башир Абди завоевал серебро, а Бенсон Кипруто из Кении стал обладателем бронзы.

Кипчоге после неудачи в забеге не стал говорить, что это его последний марафон и заявил, что «сегодня ты падаешь, а завтра просыпаешься и занимаешься другими делами».

#Спорт #в стране и мире #Франция #Легкая атлетика #Париж #марафон #бегун #кения #Элиуд Кипчоге #Олимпиада-2024
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