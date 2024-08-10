Расчеты Д-30 ВДВ разнесли самоходку ВСУ в Херсонской области

Расчеты 122-миллиметровых орудий Д-30 гвардейского артиллерийского полка десантно-штурмового соединения ВДВ уничтожили замаскированное самоходное орудие ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Наша воздушная разведка сначала нашла вражеское орудие, а потом контролировала и корректировала огонь по цели. После попадания у самоходной артиллерийской установки ВСУ взорвался боекомплект, и она была полностью уничтожена.

«Корректировщики рассчитывают координаты целей, а мы их уничтожаем. Наносим удары по пунктам управления, уничтожаем артиллерийские системы, склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой», - рассказал командир огневого взвода с позывным «Алтай».

Отстрелявшись по цели, расчеты замаскировали орудия и переместились в укрытие.

Бойцы гвардейского артиллерийского полка десантно-штурмового соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» каждый день ведут контрбатарейную борьбу на Каховском направлении. Кроме прочего, они уничтожают плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу и в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.