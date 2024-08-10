Пленный рассказал, почему выбросил автомат после 5 минут перестрелки

Пленный военнослужащий из 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Пашкин рассказал, что вместе с другими солдатами выбросил автомат, как только им предложили сдаться. Видеозапись беседы с ним опубликовало Минобороны России.

По словам Пашкина, он попал на передовую, не пройдя даже курс молодого бойца.

«Мы приехали из Черкасс, расположились в посадке. Пробыли двое суток. На третьи сутки ночью нас, семь человек, подняли и сказали: надо пойти и окопаться. Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться и в ту же секунду мы выбросили автоматы», - говорит Пашкин.

Пленный уверен, что командование понимало расстановку сил, но все равно бросило военнослужащих в бой и оставило без помощи.

«В моем понятии это геноцид. Сказали: держитесь, все будет классно, мы вас поддержим - в итоге никакой поддержки не было и в принципе не может быть, потому что у нас нету людей», - считает пленный.

Пашкин уверен, что Владимиру Зеленскому нужно сесть за стол переговоров и завершить конфликт. Происходящее на Украине он назвал отмыванием денег и продажей страны Западу. Военнослужащий считает, что Киеву поставили самолеты F-16, а взамен «отжали» часть земли.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.