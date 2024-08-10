На Южно-Донецком направлении «Мста-Б» уничтожила позицию ВСУ

На Южно-Донецком направлении специальной операции российские артиллеристы продолжают уничтожать украинских боевиков. Недавно расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Восток» нанес удар по укрепленной украинской позиции.

По данным объективного контроля, полученным при помощи беспилотника, цель была успешно уничтожена. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Работали по корректировке дрона по укрепрайону. Первый выстрел был пристрелочный. Со второго выстрела попали», - рассказал командир орудия с позывным «Батоха».

Артиллеристы работают в круглосуточном режиме. Они бьют по живой силе и технике врага, вскрытым объектам, позициям и фортификационным сооружениям ВСУ.

Материал подготовил Сергей Лебедев и Николай Баранов.