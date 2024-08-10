Чемпионка Франции потеряла сознание во время забега на Олимпиаде

Чемпионка Франции, 22-летняя легкоатлетка Алессия Зарбо потеряла сознание во время забега на 10 000 метров на финале Олимпиады-2024 в Париже, забег продолжили без ее участия. Об этом сообщает местное издание Le Figaro.

Спортсменка почувствовала недомогание во время забега и упала на дорожку на 26-ой минуте соревнований за несколько кругов до финиша, она не смогла подняться самостоятельно, медики унесли Зарбо на носилках. Прерывать забег не стали, в итоге золотую медаль получила спортсменка из Кении Беатрис Чебет.

В публикации отметили, что французская легкоатлетка ранее перенесла болезнь, однако сейчас уже чувствует себя лучше, она в процессе восстановления.