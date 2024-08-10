Су-30СМ и Су-35С ночью ударили по скоплению боевиков в Курской области

Минувшей ночью российская авиация нанесла удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В небо были подняты многоцелевые сверхманевренные истребители с управляемым вектором тяги Су-30СМ и Су-35С. По целям били авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении украинских боевиков, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.