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Под Угледаром протестировали «Фаготы» на дистанционном управлении

Находиться даже на незначительном удалении от комплекса гораздо безопасней.
Павел Кольцов 2024-08-10 10:19:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Модернизированные противотанковые ракетные комплексы «Фагот» помогают российским военным громить украинских националистов на Угледарском направлении специальной операции. Они могут поражать не только опорные пункты врага, но и замаскированные блиндажи.

Бойцы противотанковой батареи морской пехоты Тихоокеанского флота ежедневно под Угледаром уничтожают противника. Часто приходится поражать опорные пункты, которые нельзя взять без потерь.

«У нас группа всегда наготове. Выехали, отработали, уехали», - говорит командир отделения с позывным «Чили».

После поражения цели расчет моментально покидает позицию. Зачастую даже без самой установки.

«Отходим хотя бы метров на 200-300, потому что "обраточка" летит очень быстро. А когда все пролетело, идешь забираешь установку и меняешь позицию», - рассказывает военный.

Сейчас камчатские противотанкисты используют «Фаготы» на дистанционном управлении. Оператор управляет установкой из укрытия через пульт. Находиться даже на незначительном удалении от комплекса гораздо безопасней.

Система уже испытана. Военнослужащие отмечают, что каких-либо проблем не обнаружили.

#ПТРК #Тихоокеанский флот #фагот #наш эксклюзив #Угледарское направление
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