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В России производители стали чаще применять запрещенный «мясной клей»

С начала этого года уже выявлено 28 случаев использования микробной трансглютаминазы.
Сергей Лебедев 2024-07-09 08:53:58
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В России производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать запрещенную добавку для увеличения массы продуктов - микробную трансглютаминазу, которая в народе получила название «мясной клей». Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора сообщает газета «Известия».

Отмечается, что добавка находится в свободной продаже, хотя и запрещена к использованию в России. Недобросовестные производители ее применяют для увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для «склеивания» животных и растительных белков.

В прошлом году было выявлено 25 случаев использования микробной трансглютаминазы. Это вдвое больше, чем в 2022-м. При этом с начала текущего года уже зафиксировано 28 таких случаев.

По данным «Известий», Генеральная прокуратура уже запросила изъять «мясной клей» из оборота. А в Госдуме призвали Роспотребнадзор принять соответствующие меры.

Напомним, ранее в беседе со «Звездой» эксперты отмечали, что «мясной клей» до конца еще не исследован. Никто не может дать гарантии, что вещество не вызовет аллергию или проблемы с кишечником. Фермент и так присутствует в организме человека, но его избыток может быть вреден.

#мясо #фермент #добавка #молочная продукция #мясной клей #Микробная трансглютаминаза
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