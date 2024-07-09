В России производители стали чаще применять запрещенный «мясной клей»

В России производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать запрещенную добавку для увеличения массы продуктов - микробную трансглютаминазу, которая в народе получила название «мясной клей». Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора сообщает газета «Известия».

Отмечается, что добавка находится в свободной продаже, хотя и запрещена к использованию в России. Недобросовестные производители ее применяют для увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для «склеивания» животных и растительных белков.

В прошлом году было выявлено 25 случаев использования микробной трансглютаминазы. Это вдвое больше, чем в 2022-м. При этом с начала текущего года уже зафиксировано 28 таких случаев.

По данным «Известий», Генеральная прокуратура уже запросила изъять «мясной клей» из оборота. А в Госдуме призвали Роспотребнадзор принять соответствующие меры.

Напомним, ранее в беседе со «Звездой» эксперты отмечали, что «мясной клей» до конца еще не исследован. Никто не может дать гарантии, что вещество не вызовет аллергию или проблемы с кишечником. Фермент и так присутствует в организме человека, но его избыток может быть вреден.