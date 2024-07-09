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Пожар разгорелся на складе в Кировске на площади в 1500 «квадратов»

Пожарные тушили горящую кровлю на высоте 56 метров.
Ирина Егорова 2024-07-09 05:51:52
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

В Кировске Мурманской области произошел пожар на промышленном предприятии, на складе апатит-нефелинованого концентрата, сообщает пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился на площади 1500 квадратных метров.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на высоте 56 метров происходило горение кровли», - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что на месте работают 46 человек и 14 единиц техники, погибших и пострадавших нет. В 05.31 по московскому времени появилась информация о том, что пожар удалось потушить.

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