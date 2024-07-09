«Тюльпаны» сровняли с землей пункты временной дислокации ВСУ

Расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» уничтожили укрепленные позиции и пункты временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры их боевой работы показало Минобороны России.

Артиллеристы группировки войск «Восток» из Приморья используют разные боеприпасы, в том числе активно-реактивные снаряды, которые бьют на расстояние до 20 километров, и высокоточные.

«Боеприпас начнет считывать лазерное целеуказание, и он начинает корректироваться. Есть там определенные рули, которые смещают боеприпас в сторону цели для точного поражения», - рассказал командир взвода Кубань.

«Тюльпаны» - орудия особой мощности. Они разрушают укрепленные опорные пункты. Крупнокалиберный снаряд пробивает три метра бетона. Сейчас это подразделение на Времевском участке работает по укрепрайонам и долговременным оборонительным сооружениям противника.

«Они окопались там очень серьезно, но не против наших минометов. Наш миномет все сровняет», - говорит командир миномета с позывным Чита.

Боеприпас «Тюльпана» входит глубоко в землю и потом взрывается. Это позволяет разрушать прочные сооружения полевого типа, фортификационные сооружения, артиллерийские и ракетные батареи и другие защищенные цели.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.