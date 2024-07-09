Двигаясь с боями от опорника к опорнику, штурмовая рота мотострелкового соединения группировки войск «Центр» писала свою главу подвигов в летопись освобождения сначала Авдеевки, потом Бердычей, Очеретино, Новоалександровки. Командует этим подразделением «Серб». И это не только фронтовой позывной, но и национальность.

«Можно не прицельно стрелять. По стволу. Понятно? Уже когда разворачиваешься, шаг назад, отошел, пошел. Не надо ствол опускать в землю. Нечаянно нажмешь - минус нога, понятно?» - объясняет командир.

Команды на чистом русском языке, акцент едва ли различим. 20 лет назад он приехал в Россию из Боснии и Герцеговины. Получил паспорт, занялся автобизнесом, женился, воспитывает двоих детей. А когда началась спецоперация - «Серб» пошел добровольцем. Говорит, что не мог иначе.

«Сербию, Югославию когда бомбили, когда у нас в 90-х годах война происходила, американцы тоже участвовали. Геноцид сербского народа. Понимаете, в течение трех месяцев весь мир нас бомбил всем, чем есть. Сколько народу погибло просто выходя на улицу, на работу. То, что сейчас украинцы делают, тактика - же самая. Американцы пишут сценарий. А украинцы просто рабочая сила. Русские помогали нам в то время. Каким-то образом долг возвращаем. Мы поможем закончить все это. Дети пусть живут нормально», - говорит командир штурмовой роты.

«Серб» рассказывает: ему часто приходилось вступать в перестрелки с иностранцами из рядов ВСУ. Наемники лучше подготовлены, чем украинские солдаты. Впрочем, говорит, на ситуацию на поле боя их присутствие никак не влияет.

«Французов у них очень много. Они приходят, уходят. Если станет опасно и жарко - они отступают первыми. Остается их тероборона, мобилизованные которые. Не по своей воле сюда пришли, их заставили. Они когда видят, что им некуда деваться, - они сдаются», - говорит он.

Штурмовики идут вперед под прикрытием артиллерии. На картинке с наших разведдронов видно, как расчеты бьют по позициям боевиков. А на этих кадрах маленький коптер превращается в воздушный таран и поражает украинскую «Бабу Ягу» - крупный промышленный беспилотник, переделанный в боевой.

«Две ночи караулил. Mavic сами представляете - вот такой. А "Баба Яга" где-то 2,5 метра. Если лопасти смотреть - 2,5 метра разница. Лопасти сбили - все», - рассказывает «Серб».

В основе успехов подразделения - регулярные тренировки по отработке навыков штурма. Четкие действия в условиях почти реального боя. Без поблажек.

Прямо сейчас бойцы отрабатывают штурм вражеского окопа. Действуют малыми группами, прикрывая друг друга - это очень важно в условиях реального боя.

Только двойки и тройки - штурмовикам важно рассредоточиться. От слаженности действий и дисциплины зависят их жизни.

«Малые группы - они как семья, получается. Мы понимаем друг друга с полуслова. И нет большой толпы на поле боя», - рассказывает командир взвода с позывным «Шагай».

«Серб» всегда рядом с бойцами. Подскажет советом, покажет нужное движение. Ведь победа куется из мелочей. И в подразделении командир пользуется огромным уважением.

«Какая разница, какой национальности. Главное - что человек хороший. Доводит все грамотно, четко. И обучает всему, что сам знает. Я сто процентов могу доверить свою жизнь командиру», - командир отделения с позывным «Колобок».

Эти бойцы всегда на самом переднем крае. Командир говорит, что давно знает поговорку о том, что русские не сдаются. Только добавляет: сербы тоже! Россия стала для него вторым домом. И впереди еще много общих боевых задач.