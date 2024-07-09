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Медведев обыграл первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона

Соперник россиянина по полуфиналу определится в поединке испанца Карлоса Алькараса и Томми Пола из США.
Ян Брацкий 2024-07-09 20:41:48
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и обеспечил себе участие в полуфинале Уимблдонского турнира.

Соперники выясняли отношения на корте четыре часа. Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу россиянина.

Стоит отметить, что Медведев второй год подряд пробивается в полуфинал престижного теннисного турнира.

За право сыграть в финале Уимблдона Даниил поспорит с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) и Томми Пол (США).

#Спорт #теннис #даниил медведев #уимблдон
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