Медведев обыграл первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и обеспечил себе участие в полуфинале Уимблдонского турнира.

Соперники выясняли отношения на корте четыре часа. Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу россиянина.

Стоит отметить, что Медведев второй год подряд пробивается в полуфинал престижного теннисного турнира.

За право сыграть в финале Уимблдона Даниил поспорит с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) и Томми Пол (США).