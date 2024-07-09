Руководство БФУ подозревают в хищении 18 млн рублей

Следствие подозревает ректора Балтийского университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину в присвоении 18 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года подозреваемые благодаря разработанной незаконной схеме денежных поощрений подчиненных присвоили свыше 18 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным областной прокуратуры, ректор учебного заведения незаконно издавал приказы о денежном поощрении и единовременных выплатах работникам за интенсивность труда. В дальнейшем проректор собирала указанные доплаты и передавала руководителю университета.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативниками УФСБ по Калининградской области. По делу выполняется весь комплекс необходимых следственных действий.