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Руководство БФУ подозревают в хищении 18 млн рублей

По версии следствия, подозреваемые незаконно присвоили крупную сумму денег в период с 2022 по 2024 год.
Ян Брацкий 2024-07-09 15:19:29
© Фото: Petrov Sergey news.ru Global Look Press

Следствие подозревает ректора Балтийского университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину в присвоении 18 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года подозреваемые благодаря разработанной незаконной схеме денежных поощрений подчиненных присвоили свыше 18 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным областной прокуратуры, ректор учебного заведения незаконно издавал приказы о денежном поощрении и единовременных выплатах работникам за интенсивность труда. В дальнейшем проректор собирала указанные доплаты и передавала руководителю университета.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативниками УФСБ по Калининградской области. По делу выполняется весь комплекс необходимых следственных действий.

#в стране и мире #СК РФ #Уголовное дело #хищение #БФУ
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