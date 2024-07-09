Бойцы ВС РФ обрушили мины на «врага» в ходе учений на Сахалине

На Сахалине прошли занятия по боевой подготовке минометных расчетов и операторов FPV-дронов армейского корпуса ВВО. Кадры тренировки российских военнослужащих на полигоне Успеновский публикует Министерство обороны РФ.

Миномет предназначен для поражения навесным огнем живой силы и огневых средств противника. На записи можно увидеть, как минометчики опускают мины в канал ствола и ведут огонь. Огонь минометов корректируется с помощью беспилотников - так достигается максимальная точность стрельбы.

На учениях было установлено несколько учебных целей, которые имитировали живую силу условного противника. Цели были поражены на расстоянии от 3 700 метров до 4 700 метров.

Занятия с минометными расчетами проводятся под руководством опытных офицеров армейского корпуса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.