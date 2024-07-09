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Под Ростовом-на-Дону загорелась кровля многоквартирного дома

Крупный пожар произошел сегодня днем в Батайске.
Сергей Лебедев 2024-07-09 14:18:41
© Фото: МЧС России © Видео: tutina, Telegram

Сегодня днем в городе Батайск Ростовской области произошел крупный пожар. Там загорелась кровля четырехэтажного многоквартирного дома. Огонь распространился на 500 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что сейчас на месте происшествия работают около полусотни специалистов. Также задействовано 15 единиц техники.

Отмечается, что эвакуированы 20 жильцов. По словам очевидцев, огонь распространился на рядом стоящий частный дом.

Данные о пострадавших не поступали.

#пожар #Ростовская область #МЧС #огонь #батайск
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