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Бойцы ВС РФ отработали стрельбу по дронам из дробовиков в Алабино

Гладкоствольное ружье действует по принципу охоты на утку - накрывает небо большим снопом дроби, что резко, по сравнению с пулей, увеличивает шанс поражения летящей цели.
2024-07-09 14:21:18
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На подмосковном полигоне Алабино военнослужащие учатся противостоять вражеским беспилотникам. Данные навыки пригодятся, чтобы поражать дроны противника в зоне СВО.

Военнослужащие учатся не только подавлять беспилотники при помощи дронобойки, но и непосредственно поражать летящие цели из дробовиков.

Гладкоствольные ружья, стреляющие мелкой дробью, доказали свою эффективность при защите от атаки беспилотников. Благодаря дробовикам стрелок может поразить большую область одним выстрелом и с высокой вероятностью сбить летящий на малой высоте ударный FPV-дрон.

Выбрать правильную стратегию для поражения целей помогают инструкторы, основываясь на полученном ими опыте в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
#армия #Алабино #ружья #СВО #дробовики
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