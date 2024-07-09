Бойцы ВС РФ отработали стрельбу по дронам из дробовиков в Алабино

На подмосковном полигоне Алабино военнослужащие учатся противостоять вражеским беспилотникам. Данные навыки пригодятся, чтобы поражать дроны противника в зоне СВО.

Военнослужащие учатся не только подавлять беспилотники при помощи дронобойки, но и непосредственно поражать летящие цели из дробовиков.

Гладкоствольные ружья, стреляющие мелкой дробью, доказали свою эффективность при защите от атаки беспилотников. Благодаря дробовикам стрелок может поразить большую область одним выстрелом и с высокой вероятностью сбить летящий на малой высоте ударный FPV-дрон.

Выбрать правильную стратегию для поражения целей помогают инструкторы, основываясь на полученном ими опыте в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.