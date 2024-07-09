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В КБР «шариатский патруль» избивал «неправильных» людей палками

Тех, кто не вписывался в «нормы морали» этих преступников, ждало психологическое давление и телесные повреждения.
Анна Назайкина 2024-07-09 12:06:46
© Фото: МВД по КБР © Видео: МВД по КБР

В Кабардино-Балкарии силовики задержали десятерых жителей республики, которые участвовали в «шариатском патруле». Об этом говорится в сообщении республиканского управления МВД.

Задержаны подозреваемые в возрасте от 26 до 54 лет. В городе Тырныауз и его окрестностях они вычисляли тех, кто, с их точки зрения, не соответствовал их религиозно-экстремистским убеждениям.

Тех, кто вел себя «неправильно», ждало психологическое давление и телесные повреждения. Речь, в частности, шла об избиении палками. Всего от рук экстремистов пострадали 14 человек.

Группу организовал 40-летний местный житель. Еще в марте 2017 года он привлек к этой деятельности девятерых горожан.

Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Кроме того, против девятерых граждан завели дела об участии в таком сообществе.

#в стране и мире #КБР #Кабардино-Балкария #северный кавказ #Задержание #силовики #патруль
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