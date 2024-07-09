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США одобрили военный кредит Польше в размере $2 млрд

Вашингтон также выделит субсидию на процентную ставку по этому кредиту на сумму до 60 миллионов долларов.
Владимир Рубанов 2024-07-09 01:22:50
© Фото: defense.gov

США одобрили передачу Польше двух миллиардов долларов в виде займа на военные нужды, говорится в сообщении Госдепартамента.

Правительство США также выделит субсидию на процентную ставку по этому кредиту на сумму до 60 миллионов долларов. Это поможет ускорить модернизацию обороны Польши за счет поддержки срочных закупок оборонных товаров и услуг из Соединенных Штатов, говорится в сообщении.

Польша реализует крупную программу модернизации вооруженных сил, включая закупки самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams.

Варшава тратит 4% ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в НАТО. В Польше размещены тысячи военнослужащих США и союзников, включая штаб-квартиру V корпуса США (передового базирования) в Познани.

#вооружения #Польша #НАТО #сша #кредит #военный заем
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