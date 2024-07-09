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Mash: у Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль

Утверждается, что ситуация осложнятся проблемами с ногами, снижена чувствительность тазобедренных суставов.
Анна Назайкина 2024-07-09 10:55:00
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress

Телеведущий, заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский страдает от онкологии, пишет Mash. Как утверждается, в течение последних нескольких лет его беспокоят болезненные ощущения в области малого таза.

По информации Telegram-канала, во время проверки здоровья у врача у актера нашли подозрительную опухоль. Впоследствии выяснилось, что речь идет о злокачественном новообразовании.

Отмечается, что удалять его не стали, так как оно «не угрожает здоровью». Кроме того, медики стараются не делать операцию пациенту из-за возраста - Каневскому 85 лет.

Было добавлено, что ситуация осложнятся проблемами с ногами. У актера снижена чувствительность из-за эндопротезов тазобедренных суставов.

В то же время представитель телеведущего в беседе с RT назвала ложными слухи о том, что у него нашли онкологическое заболевание.

#в стране и мире #заболевание #онкология #заслуженный артист РСФСР #леонид каневский
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