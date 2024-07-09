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Украинский пленный заявил, что провел на полигоне всего шесть занятий

Пленили Задорина военнослужащие группировки войск «Север» на левом берегу Северского Донца.
2024-07-09 11:24:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Вячеслав Задорин рассказал, что был мобилизован в апреле, когда возвращался с работы домой. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

Задорин работал в охране и после смены шел домой, когда подъехал белый микроавтобус. В машине сидели восемь или девять человек. Они представились сотрудниками военной разведки и потребовали документы. Вячеслав собирался убежать, но его схватили за руку, затащили в автобус и повезли в военкомат.

Подготовку проходил с 20 апреля по 31 мая. Объясняли, как штурмовать окопы и заходить в здание.

«Гранаты мы боевые не кидали. На полигон ходили, шесть занятий было», - сказал пленный.

После обучения Вячеслава отправили на Харьковское направление. В плен попал 5 июля в районе села Синельниково во время штурма российскими военными.

«Было много FPV-дронов, минометы были. Мы в это время находились в блиндаже», - поделился он.

Российские военные предоставили украинцам выбор: сложить оружие либо быть уничтоженными. ВСУшники выбрали первое и сдались в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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