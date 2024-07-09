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Расчет БПЛА Zala сорвал ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

Операторы обнаружили район сосредоточения личного состава и техники противника.
2024-07-09 05:21:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата Zala сорвали ротацию личного состава противника, сообщило Минобороны России. По их целеуказанию ВС РФ уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Авдеевском направлении.

Операторы БПЛА обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на замаскированном в лесистой местности опорном пункте. Военнослужащие передали координаты цели расчетам ствольной артиллерии и расчетам барражирующего боеприпаса «Ланцет». Ударом наших войск опорник и бронетехника ВСУ были уничтожены.

Разведывательный дрон Zala работает в связке с барражирующим боеприпасом «Ланцет». Zala обнаруживает цель, «Ланцет» ее уничтожает. С помощью этого беспилотника удавалось уничтожить американские гаубицы M777, танки, французские самоходки Caesar.

Zala позволяет организовать постоянное наблюдение за местностью и эффективна даже в непогоду. Камера высокого разрешения помогает обнаружить замаскированные позиции, вооружение противника, скопление его пехоты.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #Авдеевское направление #ZALA #БПЛА "Ланцет"
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