Расчет БПЛА Zala сорвал ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата Zala сорвали ротацию личного состава противника, сообщило Минобороны России. По их целеуказанию ВС РФ уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Авдеевском направлении.

Операторы БПЛА обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на замаскированном в лесистой местности опорном пункте. Военнослужащие передали координаты цели расчетам ствольной артиллерии и расчетам барражирующего боеприпаса «Ланцет». Ударом наших войск опорник и бронетехника ВСУ были уничтожены.

Разведывательный дрон Zala работает в связке с барражирующим боеприпасом «Ланцет». Zala обнаруживает цель, «Ланцет» ее уничтожает. С помощью этого беспилотника удавалось уничтожить американские гаубицы M777, танки, французские самоходки Caesar.

Zala позволяет организовать постоянное наблюдение за местностью и эффективна даже в непогоду. Камера высокого разрешения помогает обнаружить замаскированные позиции, вооружение противника, скопление его пехоты.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.