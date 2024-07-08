Эксперт Переина назвала популярные направления для отдыха с детьми

Основными направлениями для летнего отдыха россиян с детьми стали курорты Турции, России и Египта, которые привлекают песчаными пляжами, развитой инфраструктурой и сервисом высокого качества. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала директор туркомпании Ксения Переина.

В частности, специалист выделила турецкие курорты Белек, Сиде и Аланья, российскую Анапу и в Египте Хургаду, при этом отметив тенденцию на рост цен на отдых в Турции.

«В Анапе есть развитая инфраструктура - это аквапарки, дельфинарии, и сейчас все больше с каждым годом открываются все новые отели», - пояснила эксперт.

По ее словам, более 50% отдыхающих составляют семьи с детьми.

Первый момент, на который обращают внимание специалисты в турфирмах, - это удаленность отеля от аэропорта, так как отдыхающим с детьми не всегда удобно долго добираться до места отдыха. Во-вторых, важно наличие детских клубов и развлечений, которые позволят родителям отдохнуть без детей.

«Я считаю, что занятый ребенок - это безопасный ребенок, поэтому если есть активная анимация, не только развлекает, но и развивает, то это очень хорошо и для отдыха для взрослых, они смогут посвятить время себе», - добавила Ксения.

Отдельно интерес для родителей представляет питание, разнообразие еды для детей и размещение. В данном случае туроператоры следят за тем, чтобы была возможность добавить детскую кроватку для малышей или дополнительную кровать для многочисленной семьи.