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Эксперт Переина назвала популярные направления для отдыха с детьми

Наиболее предпочитаемым направлением остается Турция из-за высокого качества, несмотря на рост цен на турецкие курорты, из городов России для детского отдыха выделяют Анапу.
Елизавета Кондрикова 2024-07-08 09:29:57
© Фото: IMAGO, Chris Emil Janssen Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Основными направлениями для летнего отдыха россиян с детьми стали курорты Турции, России и Египта, которые привлекают песчаными пляжами, развитой инфраструктурой и сервисом высокого качества. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала директор туркомпании Ксения Переина.

В частности, специалист выделила турецкие курорты Белек, Сиде и Аланья, российскую Анапу и в Египте Хургаду, при этом отметив тенденцию на рост цен на отдых в Турции. 

«В Анапе есть развитая инфраструктура - это аквапарки, дельфинарии, и сейчас все больше с каждым годом открываются все новые отели», - пояснила эксперт.

По ее словам,  более 50% отдыхающих составляют семьи с детьми.

Первый момент, на который обращают внимание специалисты в турфирмах, - это удаленность отеля от аэропорта, так как отдыхающим с детьми не всегда удобно долго добираться до места отдыха. Во-вторых, важно наличие детских клубов и развлечений, которые позволят родителям отдохнуть без детей.

«Я считаю, что занятый ребенок - это безопасный ребенок, поэтому если есть активная анимация, не только развлекает, но и развивает, то это очень хорошо и для отдыха для взрослых, они смогут посвятить время себе», - добавила Ксения.

Отдельно интерес для родителей представляет питание, разнообразие еды для детей и размещение. В данном случае туроператоры следят за тем, чтобы была возможность добавить детскую кроватку для малышей или дополнительную кровать для многочисленной семьи.

#Россия #Египет #лето #Турция #анапа #наш эксклюзив #Пляж #отдых с детьми
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