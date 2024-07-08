В России отмечают День зенитных ракетных войск ВКС

Сегодня в России отмечают День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил. Ровно 64 года назад 8 июля в составе Вооруженных сил СССР был создан новый род войск. Сейчас ЗРВ входят в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.

Зенитные ракетные войска составляют основную огневую силу в системе противовоздушной обороны. Они предназначены для защиты пунктов, группировок войск, важнейших промышленных и экономических центров, а также других объектов.

ЗРВ уничтожают вражеские самолеты, вертолеты, ракеты, другие летательные объекты и воздушные десанты в полете. Они борются со средствами разведки и радиоэлектронной борьбы.

В составе зенитных ракетных войск действуют комплексы ближнего действия, малой и средней дальности, дальнего действия. Отмечается, что на территории РФ развернута единая система противовоздушной обороны.

А в ходе специальной операции войска ПВО уничтожили более 42 тысяч воздушных целей, из которых более 27 тысяч - беспилотные летательные аппараты.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.