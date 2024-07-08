Оркестр Капустина Яра дал концерт ко Дню семьи, любви и верности

Оркестр полигона Капустин Яр выступил на центральной площади города Знаменска Астраханской области. Коллектив своей музыкой поздравил молодоженов с Днем семьи, любви и верности.

Накануне этого праздника на 4-ом Государственном центральном межвидовом полигоне Минобороны России устроили праздничные мероприятия для военнослужащих и членов их семей.

Супружеские пары станцевали вальс под живую музыку, а жители и гости города в течение дня могли послушать известные мелодии в исполнении военного оркестра.

Молодые офицеры после трогательного танца подарили своим женам букеты из ромашек. Эти цветы - символы праздника.

В этот день на полигоне Капустин Яр с участием оркестра также прошла торжественная церемония бракосочетания. В Знаменска к этому празднику поздравили семейные пары, которые отметили в этом году юбилейные даты со дня своей свадьбы. В их числе были и семьи военнослужащие полигона.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.