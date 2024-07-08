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WSJ: НАТО планирует обвинить Китай в поддержке России

Кроме того, в Североатлантическом альянсе обвиняют КНР в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации.
Владимир Рубанов 2024-07-08 05:11:18
© Фото: Thomas Trutschel PHOTOTHEK Globallookpress

Страны-участники НАТО по итогам саммита в Вашингтоне 9-11 июля намерены выступить с критикой Китая за якобы оказание помощи России в конфликте на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Главными темами встречи станут Украина, Россия, увеличение военных расходов в Европе, а также Китай, который в последнее время попал в «список угроз» этого военного блока. Помимо прочего, в Североатлантическом альянсе обвиняют КНР в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации, пишет газета.

Москва и Пекин отвергают данные о военной помощи России со стороны Китая. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что КНР не может одновременно торговать с Европой и «разжигать крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны».

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что международное сообщество понимает, какую роль в украинском кризисе играет НАТО. Он посоветовал перестать перекладывать вину и начать делать что-то по существу для политического разрешения кризиса.

 

#Китай #Украина #НАТО #сша #Европа #ЕС #кнр #Йенс Столтенберг #Вашингтон
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