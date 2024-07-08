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Welt: ВСУ грозит крупное поражение на Донецком направлении

По словам журналиста телеканала, украинцы опасаются «существенного поражения». Их призвали быть осторожными и не допустить поражения.
Ирина Егорова 2024-07-08 04:09:23
© Фото: Yulii Zozulia Keystone Press Agency Globallookpress

Вооруженные силы Украины находятся в крайне трудном положении на Донецком направлении, об этом заявил немецкий журналист Кристоф Ваннер. По его словам, украинцы опасаются «существенного поражения».

«Многие украинцы забили тревогу и призвали быть осторожными, чтобы не допустить там крупного поражения», - пишет RT со ссылкой телеканал Welt.

Накануне в Донецкой Народной Республике российскими военнослужащими был освобожден населенный пункт Чигари. А группировка «Центр» ранее освободила населенный пункт Сокол в ДНР. 

#Украина #ВСУ #поражение #донецкое направление
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