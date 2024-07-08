Су-30СМ ВКС России сбил беспилотник ВСУ управляемой ракетой

Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ ВКС России уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск «Запад».

«Выполнили взлет, выход в район зоны дежурства в воздухе, обнаружение воздушной цели выполнили, захват цели. Опознали ее как чужую цель. Далее выполнили пуск управляемых ракет по цели, успешное уничтожение ее», - рассказал летчик Кирилл.

После этого истребитель совершил противоракетный маневр и вернулся на свой аэродром.

Экипажи Су-30СМ отработали прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.