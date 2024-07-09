Радиоразведчики рассказали, что кричат боевики ВСУ при отступлении

Операторы комплекса радиоразведки «Торн» группировки войск «Север» в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение боевиков ВСУ. Кадры их работы показало Минобороны России.

«Торн» - автоматизированный подвижной комплекс радиоразведки. Наши разведчики в густой лесопосадке выбирают подходящее место, чтобы расставить мощные антенны. Они перехватыват радиосигналы противника на десятки километров вокруг.

Передвижной комплекс радиоразведки работает круглые сутки. Операторы дежурят посменно. Часто они первыми узнают о планах противника, когда удается запеленговать его радиостанции или прослушать переговоры по незащищенным каналам связи.

«Был момент, когда наши подразделения вели боевые действия и мы в режиме реального времени это мониторили. Когда у них какая-то паника, они перестают шифроваться. Кричат, что вот нужно, туда-то, на дорогу, под мост. Мы эту информацию оперативно отправляли нашим подразделениям, которые донаводились и вели успешные действия», - рассказал оператор комплекса радиоразведки «Торн» с позывным «Стрелец».

Боевики ВСУ часто просто используют сотовую связь. Радиоразведка группировки войск «Север» слышит такие переговоры и даже может вычислить геопозицию абонентов.

«Сейчас мы слушали переговоры военнослужащих ВСУ. В них происходил доклад о безвозвратных потерях военнослужащих, о том, что на позициях не хватает людей, особенно опытных, также было слышно, что кто-то оставил позиции», - сказал оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным «Гамбит».

В последнее время часто в радиоэфирах ВСУ слышна женская речь.

«Иногда попадаются иностранные подразделения. Британцы пару раз попадали, когда они здесь были. Как правило, они кричат о своих потерях - что есть раненые, нужна срочная эвакуация», - рассказал оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным «Горыныч».

Даже случайная фраза при успешной работе радиоразведки может решить исход целого боя или сорвать замысел противника. Комплексы «Торн» повышают возможности сбора разведывательной информации. Кроме того, они позволяют определить местоположение источников сигналов, когда они находятся на расстоянии нескольких десятков километров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.